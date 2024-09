Caen. Le carrefour de l'avenue Georges Clemenceau fermé plusieurs nuits

Depuis début juillet, Caen la mer aménage un nouveau réseau de voie cyclable sur les avenues Croix Guérin et Georges Clemenceau. Les travaux sont censés durer environ dix mois. Pour le bien du chantier, des perturbations sont à venir. Du lundi 16 au vendredi 20 septembre, le carrefour des deux avenues, et des rues Pigacière et des Cordes, sera fermé de 20h à 6h, "pour permettre la réalisation des enrobés du giratoire et le marquage de la signalisation au sol".

L'accès riverain est lui maintenu pendant toute la durée de ces travaux. Une nuit supplémentaire de fermeture est prévue entre le 23 et le 27 septembre. L'objectif, à terme, est d'apaiser la circulation dans le secteur.