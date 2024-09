Sainte-Mère-Eglise. Deux septuagénaires blessés dans un accident de la route

Dimanche 15 septembre vers 10h30, les pompiers de la Manche sont intervenus pour un accident impliquant une seule voiture sur la voie publique à Sainte-Mère-Eglise. Au total, 12 sapeurs-pompiers de Carentan, Montebourg, Picauville et Sainte-Mère-Eglise et une équipe du Samu ont été déployés sur les lieux. Les deux victimes, un homme et une femme âgés de 79 ans, ont été transférées avec des blessures légères à l'hôpital mémorial de Saint-Lô.