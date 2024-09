Sud-Manche. 250 tonnes d'animaux morts enterrées dans cette petite commune

La filière d'équarrissage est en difficulté en Normandie. Depuis début août, l'usine qui traite les cadavres d'animaux morts à Saint-Langis-lès-Mortagne, dans l'Orne, connaît des dysfonctionnements. Elle ne peut plus traiter autant de déchets animaux qu'auparavant. L'une des conséquences est que les sites de stockage intermédiaire, à Néhou et à Saint-Hilaire-du-Harcouët, dans la Manche, sont saturés, "avec des stocks de cadavres animaux en état de décomposition avancée", selon la préfecture de la Manche. Cela entraîne des désagréments, notamment des odeurs.

250 tonnes de cadavres d'animaux enterrés

Le retard des collectes de la société Atemax (qui gère l'équarrissage et l'usine ornaise) a été résorbé, mais il reste des stocks dans les sites manchois. Afin de retrouver une situation stable, le préfet de la Manche a permis l'enfouissement de 250 tonnes de déchets animaux, à titre exceptionnel. L'opération a lieu entre le mercredi 11 et le vendredi 13 septembre, dans une limite de 100 tonnes par jour. Ils seront enterrés à Cuves, dans l'Installation de stockage de déchets non-dangereux (ISDND) de la société Les Champs Jouault. "Cette solution d'enfouissement a été mise en œuvre sur d'autres sites dans l'Hexagone dans le cadre de cette crise", précise la préfecture.

Un traitement contre les odeurs

Pour éviter les odeurs nauséabondes, les carcasses vont recevoir un traitement à la chaux éteinte, à Néhou et à Saint-Hilaire-du-Harcouët, avant d'être transportées vers Cuves. "Cette opération permet également de diminuer significativement la part liquide de ces déchets, et de garantir l'absence de dispersion bactériologique", assure la préfecture de la Manche. Deux grands brumisateurs vont être installés en plus à Cuves, pour diffuser un annihilateur de mauvaises odeurs et pour les masquer avec une autre senteur.