Caen. Le CBC est de retour en Pro B, que le spectacle commence !

Ils en ont rêvé, ils l'ont fait et désormais ils peuvent en profiter ! Les joueurs, supporters et dirigeants du Caen Basket Calvados s'apprêtent à vivre une saison de Pro B, la deuxième division nationale, au Palais des sports. Elle débute vendredi 13 septembre avec la réception de Poitiers. Et avec de l'ambition. "L'objectif est de se maintenir et de se pérenniser confortablement en Pro B", glisse Loïc Adriaenssens, le président. Comprenez, ne pas avoir de sueurs froides jusqu'à la fin de la saison et ne pas avoir à regarder vers le bas du classement. "Le championnat est assez ouvert, je préfère être plus proche de la 10e place que de la 15e (sur 20)", sourit ce dernier.

Pour cela, des recrues sont venues "renforcer les points faibles", alors que le staff a décidé de conserver "le noyau de l'équipe". Et elle pourra compter sur l'appui du public, réputé bouillant à Caen. "On a limité le nombre d'abonnements à la moitié de la capacité, sinon, on aurait pu vendre 100% des places", se félicite le président. D'ailleurs, l'appui du public est un argument notable pour convaincre des joueurs de signer en Normandie. "Si on peut accrocher un play-in (N.D.L.R. sorte de tour préliminaire aux play-offs, concernant les équipes de la 7e à la 10e place), ce serait un rêve, un cadeau à offrir au public surtout", conclut Loïc Adriaenssens. Il va sans dire que les supporters sont partants.