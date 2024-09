Insolite. Le championnat du monde de "pied de fer" a fêté ses 50 ans ce week-end en Angleterre

Depuis 1974 et une soirée bien arrosée entre amis, il existe en Angleterre un championnat du monde de toe wrestling, autrement dit de pied de fer !

Vous vous installez face à l'adversaire, assis sur le sol et les jambes tendues vers l'autre. Vos pieds sont encadrés par de petites parois à gauche et à droite. Vous vous accrochez au pied adverse via vos gros orteils respectifs, et ensuite la compétition démarre ! Le but est de faire toucher l'orteil ou le pied de votre adversaire sur les parois ou au sol.

Plusieurs manches sont organisées avec les différents pieds, et la personne qui a gagné le plus de manches est déclarée vainqueur. Le championnat anniversaire s'est déroulé samedi 31 août à Derbyshire.

Les trophées en jeu chaque année. - By BigToeWrestler - Own work, CC BY-SA 4.0

Ben Woodroffe, surnommé "Toe-tal Destruction" a gagné le prix masculin, tandis que Lisa Shenton "Twinkletoe" (pied léger) a remporté le prix féminin. Les gagnants ont eu droit à un trophée de pied en bronze et 500£. Vous pouvez maintenant prévoir un arrêt pour les prochaines vacances d'été pour vous préparer pour l'édition 2025 ! Attention, de nombreuses fractures d'orteils sont signalées dans la pratique du sport, à ne pas reproduire sans précautions !