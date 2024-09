Près de Sainte-Mère-Eglise. Collision entre une voiture et une moto

Mardi 3 septembre vers 19h30, les pompiers du Cotentin sont intervenus sur la RD14 à Foucarville près de Sainte-Mère-Eglise, pour un accident de la circulation entre une moto et une voiture, impliquant trois personnes. Légèrement blessés, le conducteur de la moto, un homme de 56 ans, et la passagère âgée de 40 ans ont été transportés à l'hôpital Pasteur de Cherbourg. Le conducteur de la voiture est indemne. 9 sapeurs-pompiers et 4 véhicules, venant des centres de Montebourg et de Sainte-Mère-Eglise ont été engagés sur les lieux.