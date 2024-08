Automobile. 70 voitures anciennes au départ du Tour de l'Orne historique

Le Tour de l'Orne historique, cette balade automobile de 280km en deux jours entre l'Orne et l'Eure, se déroule en ce dernier week-end avant la rentrée scolaire. Porsche, Ferrari, Peugeot, Citroën 2CV, Triumph, Bentley… Près de 70 voitures, pour la plupart des anciens modèles, ont pris la route samedi 31 août à partir de 9h depuis le Conseil départemental à Alençon.

"On prend un secteur du département et on passe sur les petites routes pour faire voir des beaux paysages, des châteaux… Par exemple, quand on va passer à Semallé, on va passer sur le pont Eiffel, ou alors à Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois, on va visiter les ruines de l'abbaye. C'est histoire de sortir surtout les voitures des collectionneurs", présente Patrice Quesne, président de l'association Ortao, organisatrice de rallyes touristiques automobiles dans l'Orne.

L'arrivée des premiers véhicules est attendue dimanche 1er septembre vers 17h au Conseil départemental.