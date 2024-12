Spectacles. Une nouvelle saison culturelle débute dans l'Orne

L'abonnement à une salle de spectacles est souvent signe de gain financier et d'accès privilégié pour le public. Il est tout aussi intéressant pour la salle, afin de fédérer une communauté.

Depuis qu'elle s'est installée avec sa famille à Argentan, il y a 4 ans, Fanny Boulay est abonnée au Quai des Arts. C'était une évidence. Abonnée, la férue de théâtre l'était déjà à la salle de spectacles de Vire, où elle habitait avant. "On y va plus régulièrement en étant abonné, argumente-t-elle. Le cinéma, on y va très peu parce qu'il faut toujours surveiller ce qu'il y a à l'affiche, alors que là, on choisit en début d'année ce qu'on veut aller voir", fait remarquer la coordinatrice ULIS du lycée professionnel Jeanne-d'Arc.

En effet, pour démarrer son abonnement au Quai des Arts, il faut choisir au moins trois spectacles sur toute la saison. "Il y a deux types d'abonné, note Annie Welter, chargée de la billetterie. Celui qui prend tous les spectacles qu'il veut voir dès septembre, et celui qui choisit trois spectacles, soit les trois premiers de la saison chronologiquement, soit les trois qu'il est sûr d'aller voir, pour créer son abonnement." Les concerts, spectacles d'humour et les têtes d'affiche sont les plus prisés en début de saison. "Cela permet au spectateur d'avoir ses deux ou trois premiers choix pour l'abonnement, et ensuite de se laisser surprendre", sourit-elle.

Pourquoi s'abonner ?

En plus de "se laisser surprendre", le spectateur bénéficie grâce à l'abonnement d'une réduction sur le prix de tous les spectacles et de la possibilité de changer de spectacle au cours de la saison, mais aussi de la priorité sur le lancement des ventes en septembre. Cette année, la billetterie ouvre mardi 17 septembre à midi pour ceux qui souhaitent prendre trois spectacles ou plus. Les autres doivent attendre jusqu'au samedi 21 septembre. Fanny Boulay, elle, a poussé l'expérience encore plus loin. Etre abonnée lui a permis de faire partie du jury de sélection des spectacles en résidence de la saison 2023-2024. "J'ai reçu une vingtaine de dossiers. On se rend compte du travail et de ce que ça coûte, explique-t-elle. C'est bien, ça permet de participer à la vie de la salle."

De l'autre côté, l'abonnement est également un atout pour la salle. "Cela permet de prendre la température sur la saison, de fédérer une communauté et d'avoir une relation avec le public, c'est bon pour l'atmosphère", juge Annie Welter. "Un abonné, c'est aussi un porte-parole qui a confiance en la programmation et qui va faire la publicité de la salle", souligne Dominique Dante, le directeur du Quai des Arts. La salle comptait près de 700 porte-parole la saison dernière et tout autant en 2022, soit plus que de places assises.

La Luciole aussi joue aux abonnés

A l'image de la salle de spectacles d'Argentan, La Luciole à Alençon propose également un abonnement, légèrement différent. La "carte Luciole" fonctionne à l'année et non pas à la saison. Le spectateur bénéficie du prix le plus bas, d'un concert offert à chaque saison (2 fois par an) parmi une sélection, des annonces et d'un accès à la billetterie en exclusivité 24h avant tout le monde, et d'un tarif abonné dans les autres scènes de musiques actuelles de Normandie et du Mans.