Près de Caen. L'usine de potabilisation de l'Orne se visite gratuitement

Les places étaient parties très vite l'an passé. A l'occasion des Journées européennes du patrimoine, Caen la Mer vous propose de découvrir l'usine de l'Orne basée à Louvigny, samedi 21 septembre. Mise en service fin 2016, elle alimente en eau potable plus de 130 000 habitants, et est l'une des plus grandes usines de potabilisation de la région.

De 10h jusqu'à 17h, des visites durant 45 minutes s'enchaînent. Elles sont toutes gratuites, mais il faut s'inscrire en ligne au préalable. Il vous est cependant demandé de vous présenter une dizaine de minutes avant l'heure de départ de la visite.