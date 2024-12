Verson. Le cabinet "Au lieu d'être", une formule sept en un pour son bien-être

Pour prendre soin de son corps et de son esprit en une seule adresse : "Au lieu d'être" à Verson. Sept praticiennes s'y sont installées, comme Alice Lemonier, diététicienne : "On fait notre métier par passion, pour mieux accompagner les gens et les aider. On est toutes complémentaires, et on peut se renvoyer les patients les unes aux autres en fonction des besoins." Dans le détail, il s'agit de deux psychologues, une facialiste (spécialiste du visage), une sophrologue-hypnothérapeute, une praticienne en drainage lymphatique (pour la rétention d'eau), une coach vocale/art-thérapeute (utiliser l'art pour aller mieux), et une diététicienne.

Pratique. Au lieu d'être, 5 rue Pichauvin à Verson. Tel : 07.82.27.81.37.