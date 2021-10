refuge. Ces animaux n'attendent que vous!

Le refuge de Verson ouvre ses portes ce week-end et compte à cette occasion mettre en avant les "doyens" des lieux, qui attendent d'être adoptés depuis plusieurs mois, comme Chaussette (sur notre photo). Indépendante, l'association ne vit en effet que par les dons, financiers ou en nature. Les dépôts de croquettes, friandises, arbres à chats, litière ou autres couvertures seront donc les bienvenus.

Le refuge recherche également des bénévoles, qui apportent affection et bien-être aux animaux. "L'accueil d'un animal doit être un acte réfléchi et préparé par tout le foyer." rappelle la SPA de Verson, qui précise que les frais d'adoption s'élèvent à 170€ pour un chien, 200€ pour un chiot de moins de 10 mois, 160€ pour un chat ou un chaton et 50€ pour les pensionnaires âgés.

Samedi 1er et dimanche 2 juin à la SPA de Basse-Normandie à Verson. Tél. 02 31 08 00 75.

