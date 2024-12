Sortie. Se faire plaisir avec des boissons sans alcool

Vous connaissez l'adage : sans alcool, la fête… Il se vérifie chaque jour un peu plus. Sommes-nous davantage conscients des risques pour la santé ? Des dangers de l'alcool au volant ? Toujours est-il que chaque année, la consommation d'alcool diminue. 23,9% des Français en consommaient tous les jours en 1992 contre 8% en 2021, nous apprend Santé publique France. La pression sociale d'un alcool festif et de cet ami qui va toujours vous encourager un peu plus lourdement à prendre un verre est peut-être toujours là. Mais dire non n'est plus un problème. Parce que le sans alcool est devenu tendance.

Mocktail et kombucha

Les bars et restaurants se sont adaptés. Plus question de ne proposer que quelques jus de fruit, sodas ou sirops de grandes marques : le sans alcool doit permettre de faire plaisir. Bières sans alcool travaillées, limonade, kombucha, thés glacés maison et autres mocktails toujours plus créatifs viennent élargir les cartes des établissements rouennais. Et c'est à consommer sans modération.