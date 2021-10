LFB : Mondeville se rassure contre Tarbes

"Ce n'était pas du beau basket mais on s'en fiche, synthétise KB Sharp. Ce qui compte, c'est la victoire." Cette victoire, Mondeville a mis du temps à l'acter. Au milieu du quatrième quart-temps, les deux formations étaient encore à égalité (56-56). Certes, l'USOM apparaissait serein et plutôt maître de son sujet, mais il n'était pas à l'abri.

Les Mondevillaises ont alors passé la vitesse supérieure, devant un adversaire réduit à l'impuissance, pour donner une ampleur supplémentaire à ce succès logique. Le money time a été outrageusement dominé par les locales, meilleures physiquement et plus adroites que les visiteuses. L'ensemble laisse Hervé Coudray assez mitigé, à l'image de sa co-capitaine naturalisée française.

"Il fallait absolument gagner"

"Ce n'était pas un gros match, mais on a gagné et c'est le plus important, souligne l'entraîneur mondevillais. On acquiert plus de choses en gagnant dans la douleur qu'en gagnant de trente points. On en a fait l'expérience après le match du Hainaut." Quelques jours après avoir écrasé les Hennuyères, Mondeville s'était incliné chez le promu toulousain.

"On a toutes été choquées par cette défaite, assure KB Sharp. C'est pour cela qu'il fallait absolument gagner contre Tarbes." La nécessité s'est ressentie dans le démarrage canon d'Amanda Lassiter et de ses partenaires (7-0, 3'). Moins ensuite, quand Tarbes a pris jusqu'à quatorze longueurs d'avance au début du deuxième quart-temps (11-25, 12').

Mondeville est alors revenu aux affaires, en s'appuyant sur une Mima Coulibaly encore dominatrice dans la raquette (douze points et dix rebonds en quinze minutes), et ont égalisé avant la mi-temps (31-34, 20'). Tarbes a eu beau mettre le nez une fois devant en deuxième mi-temps (52-54, 32'), l'USOM a tenu les débats sérieusement. Il lui faudra confirmer à Arras, samedi 13 octobre. Les Arrageoises de Krissy Badé et Sandra Dijon ont perdu leurs trois premières rencontres de championnat.