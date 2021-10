Mariage homosexuel : les évêques normands veulent un débat public

Reconnaissant que la question du mariage homosexuel "appartient au pouvoir politique", les six évêques de Normandie estiment toutefois "qu'il serait hasardeux et dangereux de modifier le code civil sur ce sujet. Il n’est pas raisonnable de toucher à l’institution du mariage en mésestimant les conséquences fâcheuses que cela aurait sur l’équilibre de la vie familiale et la lisibilité de la filiation des enfants". Evoquant un risque de "rupture de civilisation", ils affirment "que la différence fondamentale homme/femme est bonne et structurante pour la vie du couple".

"C’est pourquoi les évêques des diocèses de la Province de Normandie demandent que soit organisé un débat public afin de permettre à l’ensemble des citoyens d’y réfléchir et d’exprimer leur avis", concluent Jean-Charles Descubes, archevêque de Rouen, Jean-Claude Boulanger, évêque de Bayeux-Lisieux, Jean-Luc Brunin, évêque du Havre, Jacques Habert, évêque de Séez, Stanislas Lalanne, évêque de Coutances et Christian Nourrichard, évêque d’Evreux.