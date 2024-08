Accident de Rafale. Le Manchois Sébastien Mabire élevé au rang de commandant à titre posthume

Ce jeudi 22 août, le ministre des Armées Sébastien Lecornu rendait les honneurs funèbres militaires à Matthis Laurens et Sébastien Mabire, tous deux tués lors d'un accident de Rafale le 14 août. Ce dernier est originaire de Brix, dans le Cotentin. La cérémonie avait lieu à Mont-de-Marsan, là où se trouve la base aérienne 118.

Promotion des deux victimes

Pour l'occasion, le Manchois, capitaine lors de son décès, a été élevé au rang de commandant à titre posthume. Matthis Laurens a lui été promu capitaine.

"Le commandant Mabire et le capitaine Laurens étaient de ces pilotes que rien n'arrête. Deux hommes aux yeux rivés vers le ciel, plein de rêves et d'ambitions pour servir, dans l'exiguïté d'un cockpit, la France et son armée", a déclaré le ministre lors de l'éloge funèbre.

En clôture, quatre Rafale ont effectué la formation du Missing man, manœuvre rendant hommage aux disparus.