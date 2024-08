Manche. Six blessés dans trois accidents de la route

Les pompiers de la Manche auront été particulièrement mobilisés, mercredi 21 août.

Une collision entre deux voitures a eu lieu à Saint-Hilaire-du-Harcouët, au lieu-dit la Morerie, vers 11h30. Parmi les cinq personnes impliquées, deux sont blessées, dont un enfant âgé de 5 ans.

Un autre accident une demi-heure plus tard

Une demi-heure plus tard, c'est un accident entre un poids lourd et une voiture qui s'est produit à un carrefour route de la zone industrielle à Lessay. Une femme âgée de 24 ans et un enfant de 4 mois ont été blessés.

Vers 17h à Cherbourg, au niveau de l'institut des métiers du cinéma, une collision entre deux voitures a eu lieu. Cette fois-ci, ce sont sept personnes qui auront été impliquées, parmi lesquelles deux blessés, une adolescente âgée de 13 ans et un bébé de 3 mois.

