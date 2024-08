Caen. Eclat(s) Final s'installe sur la Presqu'île : karaoké, cirque, trampoline… Tout est gratuit !

Les vendredi 23 et samedi 24 août, après une soixantaine de représentations cet été, c'est la fin d'Eclat(s) de Rue, le festival caennais de spectacles de rue.

Entre poésie et acrobaties

Eclat(s) Final débute vendredi 23 août à 13h30 avec "La concordance des temps", un spectacle acrobatique proposé par la compagnie Le Doux Supplice. Pendant 1h30, profitez d'un moment suspendu, pendant lequel un duo d'artistes déjouera la gravité. Rendez-vous dans l'espace Chapiteau du festival, sur la Presqu'île. Pour ce spectacle, les réservations sont obligatoires, mais pas de panique : une séance de rattrapage aura lieu le lendemain à la même heure.

Un spectacle en trampoline

Au même endroit, samedi 24 à 19h30, le collectif La Contrebande jouera aussi avec la gravité dans "Clan Cabane". Au programme de ce spectacle de 45 minutes, la construction d'une cabane et des questionnements sur le collectif… Le tout en faisant du trampoline !

De la comédie et de l'absurde

Participez à "Intelligence collective", un spectacle de 50 minutes donnée par la compagnie Monsieur Cheval, vendredi et samedi à 16h. A partir de 8 ans, vous êtes invités à choisir vous-même les directions du spectacle à l'aide d'une télécommande. Rendez-vous sur le quai François Mitterrand. Retour dans l'espace Chapiteau : à 17h30, vous pourrez assister à "We agree to disagree" du collectif Malunés, un spectacle de cirque acrobatique d'1h15 mêlé d'un humour décalé.

Un festival participatif

Eclat(s) Final, c'est aussi la présentation des off du festival : six spectacles sont proposés par de jeunes compagnies. Le samedi soir, à 20h15, un prix sera remis à un des collectifs par un jury composé de spectateurs et spectatrices.

Le samedi soir, de 21h à 23h, dans l'espace Chapiteau, un karaoké vivant conclura ce beau programme. Le collectif caennais du Scuik vous propose un concert participatif. Vous n'aurez qu'à choisir parmi les 240 morceaux proposés, puis venir chanter sur scène avec les cinq musiciens et l'animatrice de la compagnie.