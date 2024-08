Calvados. Ivre, il donne un produit dangereux à son chat, puis prend la voiture, avant de fuir les gendarmes

Au tribunal de Caen mardi 13 août était jugé un homme qui avait refusé de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie alors qu'il conduisait de manière étrange. Le 21 septembre 2023, les gendarmes de Douvres-la-Délivrande remarquent une voiture quittant le parking d'une clinique vétérinaire. Le conducteur conduit très lentement. Il est intercepté et s'y reprend à deux fois pour se garer. Les forces de l'ordre constatent qu'il est en état d'ébriété. Il leur dit qu'il n'est pas bien, il est allé chez le vétérinaire car en voulant donner un médicament à son chat, il s'est trompé et lui a administré un produit interdit. L'animal a failli en mourir et il s'en veut beaucoup.

Il essaie de dégrader le matériel

Il refuse de faire un test d'alcoolémie malgré les demandes réitérées des policiers. L'homme de 49 ans part à pied dans le centre de la ville, est rattrapé et conduit à la gendarmerie. Il s'énerve, devient arrogant à la limite de l'outrage et tente de dégrader l'ordinateur. Il demande à voir un médecin et on le conduit au CHU.

A la barre du tribunal de Caen le mardi 13 août, il explique qu'à son arrivée à l'hôpital, il voulait qu'on lui fasse une prise de sang, mais il devait d'abord souffler dans le ballon. Ce qu'il a refusé à nouveau. La présidente lui fait remarquer "ce n'est pas à vous de décider le moment et le moyen où le taux d'alcool est contrôlé." Il reconnaît "s'être un peu emporté."

Première consommation d'alcool à 7 ans

Il a arrêté de boire depuis deux semaines, et est suivi par son médecin traitant. Le procureur rappelle qu'il a été sollicité à plusieurs reprises par les gendarmes pour faire un test d'alcoolémie, qu'il a refusé systématiquement. Il demande de la prison ferme et l'annulation du permis de conduire. L'avocate de la défense plaide la relaxe, car il a eu une enfance difficile, avec une consommation d'alcool dès l'âge de 7 ans.

Après délibéré, Stéphane Letellier est condamné à 8 mois de prison dont 4 avec sursis probatoire pendant 2 ans, obligation de soins d'addiction et de travail, annulation de son permis de conduire qu'il ne pourra pas repasser avant 1 an, et ensuite dispositif antidémarrage relatif à l'alcool. Il devra également régler 127€ de frais de procédure.