Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mercredi 21 août

Bélier

Même si votre moitié n'avance pas aussi vite que vous dans votre relation, votre couple tient la route, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter.

Taureau

L'amour vous tend ses bras rassurants et chauds ! Laissez-vous envahir par de beaux et grands sentiments !

Gémeaux

Vous débutez votre journée en étant de bonne humeur, c'est une très bonne chose, mais la cerise sur le gâteau est cette ambiance bienveillante autour de vous.

Cancer

Vous êtes bien dans votre peau et votre sérénité est contagieuse.

Lion

Vous êtes surmené, mais ralentir vous semblera plus pénible que de continuer sur cette lancée, harmonisez votre activité.

Vierge

Ne faites pas semblant d'être un autre. Soyez authentique, sans pudeur inutile, et détendez-vous !

Balance

Votre trop-plein d'émotions trouve aujourd'hui le moyen de se convertir en sentiments amoureux.

Scorpion

C'est avec plein d'entrain et d'audace que vous êtes prêt à défendre vos idées et vos projets.

Sagittaire

Vos demandes d'affection sont comblées, il y a du glamour dans l'air de votre vie sentimentale.

Capricorne

Vous vous sentez aujourd'hui plus paisible et plus tranquille et vous retournez à votre routine quotidienne.

Verseau

Des conversations avec les personnes que vous aimez vous donnent une vision plus spirituelle et bienveillante de qui ils sont vraiment.

Poissons

L'ambiance s'avère harmonieuse et le partage des sentiments est profond et sincère.