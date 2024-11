Basket. La Ligue 2 attend les Alençonnaises

Les basketteuses alençonnaises sont en Ligue 2 ! Après une saison exceptionnelle, l'USBD Alençon a validé en mai sa promotion au niveau supérieur. Pour la première fois de son histoire, le club accède au monde professionnel. "C'était une saison où on a fourni beaucoup d'efforts", rappelle Christophe Gandini, le président de l'USBDA.

Le maintien en ligne de mire

L'objectif du club est clair : se maintenir tout en gardant l'état d'esprit de la Nationale 1. "On va arriver en Ligue 2 avec la même chose, commence le président. Il faut que les filles prennent du plaisir sur le parquet et à l'entraînement, en même temps que d'être sérieuses, déterminées, et d'être des conquérantes. C'est l'ADN du club d'Alençon. Et à travers tout ça bien évidemment, on va viser une 9e ou une 10e place. L'idée, ce n'est absolument pas de faire l'ascenseur. L'idée, c'est vraiment d'installer Alençon sur la carte de France Ligue 2 féminine." Et Fayssal Rhennam, le coach, d'ajouter : "Cela va être un véritable combat."

Outre le sportif, le passage de la 3e à la 2e division implique également des efforts financiers. La masse salariale va augmenter de 30 à 40% en raison du choix des joueuses, mais aussi de la réglementation de la Ligue 2, différente de la N1. Mais le club est "prêt" et avait "anticipé cette possible montée", assure Christophe Gandini.

300 à 400 spectateurs refusés par match

En revanche, une nouvelle salle n'accompagne pas cette promotion. Les joueuses repartent pour une saison au gymnase Louvrier, qui ne fait que 700 places. "Notre faille aujourd'hui dans notre projet, c'est la salle, concède le président d'Alençon. On n'a pas la salle que le club mérite. Maintenant, cela ne date pas d'aujourd'hui. Ce sont les politiques précédentes qui ne se sont pas dit : 'Et si on avait une équipe qui tutoyait le haut niveau, est-ce qu'il ne faudrait pas penser à une salle capable d'accueillir 2 000 personnes ?' Alors on fera le plein, mais on refusera 300 à 400 personnes à tous les matchs. C'est à peu près 100 000 euros de billetterie en moins sur l'année. C'est colossal."

Les basketteuses alençonnaises débutent la compétition d'abord par une rencontre de Coupe de France le samedi 28 septembre face au STB Le Havre, avant de jouer le samedi 5 octobre leur premier match de championnat de Ligue 2 féminine contre le BC Montbrison à domicile.