Une quinzaine d'auteurs et d'illustrateurs viendront à la rencontre du public. Au programme: dédicaces, cafés littéraires et un concert du groupe Badcasse, formé autour d'Ephémère, auteur-illustrateur, et de Jean Luc Bizien, romancier. Entrée gratuite.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire