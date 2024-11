Merville-Franceville-Plage. Ciné et Patrimoine : une soirée film au musée de la Batterie le 24 août

Cet été, le musée de la Batterie à Merville-Franceville propose une série de projections gratuites dans des lieux d'exception. Ne manquez pas la projection du film La Folle Histoire de Max et Léon du Palmashow. Une soirée unique pour les amateurs de films "bonne ambiance" et d'histoires de guerre revisitées avec humour.

Un cadre historique pour une soirée animée

Le musée de la Batterie à Merville-Franceville, lieu emblématique de la Seconde Guerre mondiale, ouvre ses portes pour une soirée mémorable. Dès 19h, les visiteurs pourront explorer le parc en libre accès et découvrir une exposition retraçant l'histoire du site. A 19h30, une visite guidée du manoir, limitée en jauge, permettra d'approfondir la connaissance de ce lieu chargé d'histoire. Pour se restaurer, des food-trucks et un bar seront présents sur place. A la tombée de la nuit, le musée organise un tournoi de mölkky pour divertir petits et grands avant la projection du film.

N'hésitez pas à réserver au 06 70 96 58 90.

"La Folle Histoire de Max et Léon" : un film incontournable

Réalisé par Jonathan Barré, La Folle Histoire de Max et Léon raconte les mésaventures de deux amis d'enfance fainéants, interprétés par David Marsais et Grégoire Ludig, le duo aussi connu sous le nom de "Palmashow", qui tentent d'échapper à la Seconde Guerre mondiale. Le film est une comédie pleine d'humour et de situations rocambolesques, idéale pour ceux qui aiment les feel good movies et les histoires de guerre traitées de manière moderne et décalée.