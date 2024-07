Montivilliers. Chute à vélo : un homme d'une cinquantaine d'années grièvement blessé et un autre de 54 ans, légèrement blessé

Un grave accident s'est produit entre deux vélos ce mardi 30 juillet vers 8h30 sur la rocade nord du Havre sur la D6382 à Montivilliers près du Havre. Un homme d'environ 50 ans a été grièvement blessé et un autre de 54 ans, a été légèrement blessé. Ils ont été transportés à l'hôpital.

Six pompiers mobilisés

Selon les pompiers, il s'agissait d'une chute entre deux vélos sur la piste cyclable. Ils ont pris en charge les deux victimes, un homme d'environ cinquante ans, grièvement blessé et un autre de 54 ans, légèrement blessé. Tous deux ont été transportés au centre hospitalier Jacques Monod. Les six sapeurs-pompiers mobilisés ont également procédé à la reconnaissance et au balisage des lieux.