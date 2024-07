Sport. Découvrez la FFL : La Fédération Française de la Lose ou l'art de célébrer les perdants !

Qu'est-ce que la FFL ?

La France entretient une relation unique avec la défaite. De Raymond Poulidor à Laurent Fignon, en passant par les tragédies sportives comme les poteaux carrés ou le match France-Bulgarie de 1993, ces moments de grande lose sont profondément ancrés dans notre culture. Plutôt que d'oublier ces événements, les Français préfèrent les célébrer, trouvant une certaine beauté et romantisme dans l'effort et la combativité, même en l'absence de victoire. "Réduits à jouer une ligue d'urban football le samedi matin à Puteaux, nous décidons de rendre hommage à cette France qui perd que l'on aime tant (et que l'on incarne à la perfection sur le terrain) en renommant notre équipe le FC Kostadinov. C'est le début d'une longue histoire d'amour collective avec la défaite."

Une passion partagée

La FFL est née d'une bande d'amis, amateurs de sport mais bien éloignés du haut niveau, qui ont décidé de rendre hommage à cette France qui perd. Ce groupe a évolué en une page Facebook, puis en un véritable mouvement célébrant la défaite avec panache. "Les Français ne perdent pas plus que les autres. Mais ils perdent mieux. Panache, envie, combativité ; là où certains pays ne jurent que par le résultat, les Français célèbrent le romantisme de l'effort et chérissent avant tout leurs émotions de supporters."

Suivez la FFL

Retrouvez la FFL pour suivre les Jeux olympiques d'un œil nouveau. Découvrez leurs contenus sur fflose.com, ainsi que sur leurs plateformes sociales : Facebook, Twitter, et dans la Loseletter hebdomadaire. Embarquez avec la FFL pour vivre les JO autrement, et célébrer chaque effort, chaque chute, chaque moment de pur désespoir sportif, avec humour et passion.