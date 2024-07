Cherbourg-en-Cotentin. Un collectif créé pour une ville plus propre : "L'état de nos rues ne cesse de se dégrader"

Pour une ville plus propre ! Un collectif est né depuis le printemps à Cherbourg-en-Cotentin d'un ras-le-bol de certains habitants. "Il s'appelle OVD, cela signifie 'On vise le détail' ou 'Overdose', il est né de l'exaspération de l'état général des rues de Cherbourg en matière de propreté, ça ne peut plus durer", réagit Eddy Coquio, créateur et porte-parole de ce collectif.

Un collectif très actif sur les réseaux sociaux

Parmi les actions, le collectif est très présent sur les réseaux sociaux, il y met des photos montrant des poubelles qui débordent ou des déjections canines dans le centre-ville par exemple. Des petits panneaux par rapport à ces déjections ont aussi été réalisés. Pour rappel, la collecte des déchets dépend de l'Agglo du Cotentin et la propreté de la ville est du ressort du maire. "On constate que depuis quelques années, l'état de nos rues ne cesse de se dégrader, ce n'est pas un constat personnel, mais collectif, c'est un sujet qui provoque de multiples réactions", ajoute Eddy Coquio. "Ces incivilités ne dépendent que de quelques personnes effectivement. La situation n'est plus tenable et on veut trouver des solutions ensemble, nous avons des propositions à discuter avec l'Agglo et la Ville." Entre autres, le collectif réclame plus de campagnes de sensibilisation et plus de répression.

Retrouvez l'interview complète d'Eddy Coquio :

Eddy Coquio

Un autre exemple d'incivilités par rapport aux déchets. - Collectif OVD

Le problème des locations Airbnb

Bertrand Lefranc, adjoint en charge des espaces verts, de l'environnement et de la propreté urbaine à la Ville de Cherbourg-en-Cotentin, et conseiller délégué en charge de la collecte des déchets à l'Agglo du Cotentin, répond à ce collectif qu'il a pu rencontrer : "La ville est propre globalement, les épiphénomènes sont traités, mais oui, il y a des points noirs, et nous y travaillons, nous allons par exemple tripler les points d'apports volontaires en ville et nous mettons en place petit à petit des poubelles compactrices, le goéland ne peut pas les ouvrir", précise-t-il. L'élu évoque aussi le problème des locations Airbnb, les poubelles étant sorties le plus souvent dans la rue au mauvais moment.

Bertrand Lefranc : "La ville est propre globalement mais oui, il y a des points noirs"

Vers plus d'amendes ?

L'élu cherbourgeois annonce aussi plus de répression avec le recrutement d'un deuxième agent de prévention et de sensibilisation à la propreté urbaine.

Bertrand Lefranc annonce plus de répression avec le recrutement d'un deuxième agent de prévention et de sensibilisation à la propreté urbaine.

Déchets canins et tags : un gros problème

Bertrand Lefranc constate une légère augmentation par rapport aux déjections canines et prévoit une campagne de sensibilisation sur ce sujet. Les tags sont aussi plus visibles.