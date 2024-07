Animaux. L'incroyable histoire de la maison de retraite pour chiens de Bavent

Si l'on vous dit "buissonnière", votre première pensée ira naturellement vers des enfants espiègles qui sèchent l'école… Mais ici, ce ne sont pas des enfants qui fuient les murs d'un établissement, mais bien de très vieux chiens, abîmés par le temps ou par la vie, qui délaissent les murs des refuges où ils étaient condamnés à passer leurs jours pour les finir à "La Buissonnière" à Bavent. En pleine nature, choyés et chéris par Françoise Saura, c'est ici qu'ils viendront finir leur vie, paisiblement.

Un vieux chien, un chien mordeur, qui ne veut pas jouer ou qui est malade, personne n'en veut… Ces animaux passent alors toute leur vie en refuge, s'ils ne sont pas endormis avant pour laisser de la place à de plus jeunes chiens, qui auraient, eux, une chance de se faire adopter.

Françoise Saura en a vu des chiens, après avoir donné une grande partie de son temps à des refuges. Elle a toujours été sensibilisée aux "vieux toutous”, comme elle les appelle affectueusement, ceux qui restent de jour en jour, voire d'années en années, à qui on colle des étiquettes… "Il y a tellement de vieux chiens qui attendent dans les refuges, ça me peine énormément.” Elle s'est alors promis qu'un jour, si elle en avait la possibilité, elle les aiderait.

Et c'est ainsi qu'est née "La Buissonnière", une maison de retraite pour vieux toutous et traumatisés, en pleine campagne, où Françoise Saura est "seule, au milieu des champs”, sans avoir à s'inquiéter du voisinage. Chaque chien a son espace personnel, ainsi qu'un grand champ pour profiter en groupe du grand air normand.

Avec les chiens, c'est une véritable histoire d'amour

Elle a sauvé plus d'une centaine au cours de sa vie, à raison de 10 à 20 chiens présents en même temps à La Buissonnière. Ces chiens, elle les récupère via des refuges, ou des associations, et on trouve de toutes les races, de toutes les tailles, et de tous les caractères ! Mais dans la Manche, c'est surtout de vieux chiens de chasse qu'elle récupère, qui ne peuvent plus servir aux battues. Certains sont traumatisés, d'autres sont abîmés ; ce sont de vrais pensionnaires de retraite ! Françoise Saura soigne l'arthrose, leur caractère grognon, leurs peurs… "Ce sont de vrais vieux ! Ils marchent doucement, tous les soirs il faut respecter l'ordre établi, chacun sa gamelle, chacun sa place, sinon ils sont perturbés… Ils ont leurs petites habitudes.”

Ces habitudes, ce sont elles qui font le plus mal lorsqu'un chien vient finalement à partir. Françoise Saura refuse de les laisser mourir loin de chez eux, chez le vétérinaire. Alors elle leur prodigue les soins palliatifs, et elle les accompagne jusqu'au bout, au refuge, avec leurs habitudes et leurs odeurs. Quand elle en parle, on sent la profonde tristesse qui la gagne, chacun de ces animaux, elle les a apprivoisés, elle leur a tout donné, et malgré le temps “on ne s'y habitue jamais”.

A vous de jouer !

Si la maison de retraite n'est pas ouverte au public, elle a quand même besoin de votre aide ! Vous pouvez parrainer un des "vieux toutous”, par mois ou par trimestre, et aider Françoise Saura à lui offrir une fin de vie heureuse. Vous pouvez aussi adhérer à l'association, ou faire des dons, même en nature si vous êtes dans le coin de Bavent. Attention néanmoins, les vieux chiens ont des besoins spécifiques, pensez aux croquettes adaptées, ou au matériel en bon état !

Pratique. Contact : Françoise Saura, La Buissonnière au 02 31 78 14 96.