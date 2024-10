Douville-sur-Andelle. Dans les entrailles de la cathédrale industrielle Levavasseur

De sa construction à sa destruction, découvrez l'histoire de la filature Levavasseur.

La construction

Charles Levavasseur commence les travaux fin 1857. Les pierres viennent de carrières à Vernon et Saint-Maximin, dans l'Oise. L'usine constitue un projet majeur du territoire. En avril 1859, le sous-préfet informe que les travaux finiront en quatre mois, mais l'ouverture prendra 15 mois. L'usine comptera 75 à 80 000 broches - la tige de fer recevant la bobine - et emploiera 600 personnes, bien plus que les filatures locales qui ont environ 3 000 broches.

Sa mise en route

L'usine commence à fonctionner en 1860, suscitant admiration et crainte. En 1861, le préfet de l'Eure la qualifie de "véritable monument à l'industrie". Cependant, les autres industriels de la vallée de l'Andelle redoutent les ambitions de son fondateur.

La fin de l'activité

Dans la nuit du 16 au 17 décembre 1946, un incendie ravage la petite filature. Les trois étages du bâtiment s'effondrent et les flammes se propagent aux structures voisines. Ce sinistre marque la fin de l'aventure.