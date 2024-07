Justice. De la prison avec sursis renforcé pour un couple qui se violentait

Deux prévenus sont à l'audience du jeudi 11 juillet au tribunal judiciaire de Caen. A la fois prévenus et victimes, l'ex-couple comparaissait pour des violences réciproques infligées entre concubins du 26 au 28 février 2024 au Molay-Littry. Les faits sont les suivants : le 26 février 2024, les gendarmes de Bayeux sont appelés par un homme qui dit subir des violences de sa concubine. A leur arrivée, celle-ci semble sobre, mais lui est alcoolisé. Le calme revenu, les forces de l'ordre s'en vont. L'homme porte plainte et, le 28 février, c'est la femme qui rappelle les forces de l'ordre pour des faits similaires, cette fois-ci de la part de son compagnon. Elle porte aussi plainte le lendemain. Le couple est placé en garde à vue. Le 26 février 2024, une dispute éclate. Ils s'énervent tous les deux. Lui balaye de la main une tasse de café pleine vers elle. En représailles, elle lui lance la sienne à la tête et le blesse au front. Il l'attrape fortement par les bras, qui présentent des hématomes. Un certificat médical confirme ces blessures.

Le 29 février, ils sont placés sous contrôle judiciaire. A la barre, la femme reconnaît ses gestes inappropriés, mais lui non, "car ce n'est pas de la violence". La présidente lui fait remarquer qu'il aurait pu la blesser gravement en balayant vers elle sa tasse de café. "C'est de l'agressivité et de la violence, en plus en état d'ivresse." Dans son réquisitoire, la procureure dit que l'alcool est responsable de ces délits. Madame est parfois aussi en état d'ébriété, ce qui décuple la violence de part et d'autre. L'avocate de l'homme explique que son client n'avait pas conscience qu'il se conduisait mal et précise "ils n'étaient pas faits pour vivre ensemble".

Après délibéré, ils écopent de la même peine, 6 mois de prison dont 3 mois de sursis probatoire renforcé pendant 2 ans, obligation de travail, soins, de stage pour alcoolémie. Pas de contact, révocation partielle d'un précédent sursis probatoire.

Ils devront aussi s'acquitter de 127 euros de frais de procédure.