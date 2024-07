Grainville-sur-Odon. "Crève" : il menace de mort son ex-conjointe à plusieurs reprises

Présent à l'audience du 11 juillet à Caen, le prévenu, âgé de 53 ans, a demandé le renvoi de son jugement, car il n'a plus d'avocat. La partie civile a exprimé son désaccord, expliquant que la victime s'est déplacée. La procureure ne souhaitait également pas que l'affaire soit renvoyée, arguant que le prévenu avait tout le temps de trouver un nouveau défenseur. Après délibéré, la présidente a décidé que l'affaire serait traitée aussitôt et a exposé les faits. Le 23 avril 2022, une femme portait plainte auprès de la gendarmerie d'Evrecy, près de Grainville-sur-Odon. Elle était en couple avec le prévenu, mais les relations étant de plus en plus difficiles à cause de l'alcoolisme de ce dernier, elle a décidé de le quitter. Ce qui ne convient pas du tout à Monsieur. Il lui envoie des courriels, des SMS. Elle le bloque, mais il l'appelle sur son lieu de travail en disant "Tu m'as bloqué, crève". Elle lui dit de la laisser tranquille, mais il persévère dans la malveillance. Entendu le 20 mars 2023, il raconte qu'il a porté plainte pour vol, car après leur séparation, elle a gardé ses affaires. Ce sera classé sans suite. Il ajoute : "Qu'elle crève avec tout le mal qu'elle a fait autour d'elle, il faut qu'elle crève." A la barre, il rapporte qu'elle le harcelait en lui demandant toujours de l'argent, la présidente lui explique qu'il aurait pu lui dire "arrête" et non "crève". Il insiste sur le vol, mais elle lui précise "je n'ai pas à juger cela". L'avocate de la victime précise que sa cliente a eu un arrêt de 2 mois d'ITT (Incapacité totale de travail) pour préjudice moral, ce qui est très rare. Lors de son audition, il répète "crève, c'est tout ce qu'elle mérite". Pour la procureure, les explications du prévenu ne sont pas convaincantes. Il n'émet aucune excuse et pour lui le mot "crève" est normal alors que c'est une menace de mort. Après délibéré, il est condamné à une amende de 400 euros et devra verser 1 500 euros à la victime pour préjudice moral et 1 453 euros de frais d'avocat ainsi que 127 euros de frais de procédure.