Vattetot-sur-Mer. Découvrez le Pays de Caux à cheval grâce au centre des Centaures

Amis cavaliers ! Profitez de votre été pour découvrir la Normandie. Le centre équestre des Centaures basé à Vattetot-sur-Mer dans le Pays de Caux, propose des balades à cheval. Pour environ une heure de vadrouille, il faudra débourser 35 euros par personne. C'est la formule idéale pour ceux qui aiment les chevaux et la nature. Il faudra prévoir une bonne trentaine de minutes pour préparer votre monture, la seller et vous mettre en selle ! Vous emprunterez le GR21 et aurez une vue plongeante sur la mer sauf en cas de brouillard, bien sûr. Le retour se fera par le bourg. Une autre balade est proposée pour 50 euros par personne pour les plus confirmés avec 1h30 à 1h50 de balade selon le niveau. Renseignements au 06 60 57 74 88.