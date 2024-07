Paris 2024. Deux équipes de France en préparation à Argentan

A 15 jours du début des Jeux olympiques, l'équipe de France de tir à la carabine est en stage de préparation à Argentan, du mardi 9 au samedi 13 juillet.

Quatre athlètes, dont Océane Muller, s'entraînent dans le nouveau centre de tir sportif de Coulandon. La jeune femme de 21 ans, classée 5e sur le tir à 10m en individuel à Tokyo en 2021, va participer à ses deuxièmes Jeux et se fixe comme objectif cette année de monter sur le podium.

"Hors de question de faire une préparation sans venir s'entraîner à la maison"

La ville d'Argentan a également accueilli l'équipe de France paralympique de tennis de table du dimanche 7 au mercredi 10 juillet, avec en son sein deux pongistes de la Bayard Argentan : Florian Merrien et Emeric Martin. Ce dernier s'est entraîné avec ses partenaires dans la salle qui porte son nom. "C'est ici que j'ai mes repères, que je me suis toujours entraîné. C'est à Argentan que je me suis forgé, c'est Argentan qui a fait l'homme et le joueur que je suis donc il était hors de question de faire une préparation sans venir s'entraîner à la maison", souligne le pongiste de 51 ans.

Après 6 ans d'absence, il va participer à ses cinquièmes olympiades à l'instar du Normand Florian Merrien. Les Jeux paralympiques commencent le mercredi 28 août. Une pongiste turque, un Equatorien et un Belge sont également venus se préparer pour Paris 2024 à Argentan.