Eure. Accident de la route : un homme de 65 ans grièvement blessé

Un grave accident a eu lieu ce mercredi 10 juillet sur la RN13 près de Pacy-sur-Eure vers 12h55. Trois personnes ont été blessées, dont un homme de 65 ans, en urgence absolue. Il a été transporté à l'hôpital.

Trois personnes impliquées dans l'accident

Selon les pompiers de l'Eure, il s'agit d'un accident face à face entre un poids lourd de 26 tonnes et un utilitaire à Saint-Aquilin-de-Pacy. Trois personnes ont été blessées. Un homme de 52 ans et un autre de 44 ans, ont été légèrement blessés. Ils ont été transportés au centre hospitalier d'Evreux et un homme de 65 ans, conducteur de l'utilitaire, en urgence absolue, a été transporté médicalisé au CHU de Rouen. Au total, une vingtaine de pompiers ont été mobilisés.