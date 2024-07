Le Havre. Il gifle son ex, elle frappe des policiers : un ancien couple en garde à vue

Les policiers du Havre ont été sollicités pour une rixe, mercredi 10 juillet, vers 2h40 du matin, sur le boulevard François 1er, qui longe la plage.

A leur arrivée sur les lieux, ils aperçoivent un homme gifler une femme, qui se trouve être son ex-concubine. L'homme est interpellé dans la foulée. Dans le même temps, la femme a "un comportement véhément", indique une source policière. Alors que les forces de l'ordre tentent de l'interpeller pour ivresse publique, un policier reçoit trois coups de genou, les deux autres des coups de pied et de poing. La femme est finalement elle aussi arrêtée et placée, comme son ex, en garde à vue. Au commissariat, la femme refuse d'intégrer sa cellule et porte à nouveau des coups à ses geôliers.

Les policiers parviennent malgré tout à faire des tests d'alcoolémie sur l'ex couple : l'homme est évalué à 2,08 grammes d'alcool par litre de sang, son ancienne concubine à 1,62 gramme par litre de sang. Ils ont passé le reste de la nuit au commissariat.