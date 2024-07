Agglo de Rouen. Ivre, il dérobe la camionnette d'un livreur

Un livreur s'est fait dérober son principal outil de travail, mardi 9 juillet, en périphérie de Rouen. Alors qu'il faisait une course rue Pierre Mendès-France, à Sotteville-lès-Rouen, vers 10 heures, un individu a subtilisé sa camionnette.

Une forte odeur d'alcool

Le véhicule étant équipé d'une balise GPS, le livreur a cependant pu suivre sa progression, indique une source policière. Quelques minutes plus tard, la camionnette se trouve dans la commune voisine, rue Victor Hugo, à Saint-Etienne-du-Rouvray. Des policiers situés à proximité se rendent sur les lieux. Depuis l'habitacle du véhicule, à l'arrêt, une forte odeur d'alcool se dégage. Plus personne ne se trouve à l'intérieur. Cependant, les forces de l'ordre repèrent un suspect dans la rue de Paris, aperçu à proximité du véhicule volé.

L'homme, âgé de 21 ans et manifestement ivre, prend la fuite en apercevant la police. Il est finalement rattrapé, et peine à expliquer sa présence à cet endroit. Les clés de la camionnette sont retrouvées par terre, non loin de là. Le suspect a été placé en garde à vue pour vol de véhicule.