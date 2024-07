Caen. L'échangeur entre le périphérique et la RN13 fermé la nuit du 11 au 12 juillet

Dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 juillet, l'échangeur 8 "Bessin" sera fermé à la circulation entre 20h et 6h, uniquement dans le sens Caen-Bayeux. Ce dernier relie le boulevard périphérique à la RN13. En cause, des travaux de réfections de joints d'ouvrage d'art sont réalisés. Ils n'avaient pas pu être réalisés en mai à cause des conditions météorologiques.

Plusieurs déviations possibles

Comme pour chaque fermeture, des déviations sont mises en place par la direction interdépartementale des routes nord-ouest (Dirno). Pour les personnes arrivant depuis le sens intérieur ou extérieur, il vous est conseillé de sortir à l'échangeur 8.1 "Pépinière" pour prendre la départementale RD220 en direction de Carpiquet et rejoindre la RN13 au moment de cette intersection. Pour les personnes arrivant depuis la commune de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, ne prenez pas la route de Bayeux puisqu'au niveau de l'échangeur, ce sera fermé. Il faut prendre la route de Caen en direction de Carpiquet, puis la rue de l'Avenir pour ensuite rejoindre l'entrée sur la RN13.