Le Havre. Un jeune homme se noie dans le bassin Vauban

Les sapeurs-pompiers sont intervenus lundi 8 juillet, vers 23h45, au niveau du bassin Vauban, au Havre, situé entre la gare et les Docks Vauban. Un homme y était tombé à l'eau.

Des tentatives pour le ranimer

Une équipe de scaphandriers a été mobilisée afin de retrouver la victime, âgée de 23 ans. Cette dernière a pu être sortie de l'eau. Cependant, malgré une tentative de réanimation cardio-pulmonaire réalisée par les sapeurs-pompiers et le Service mobile d'urgence et de réanimation (Smur), il n'a pas été possible de ramener le jeune homme à la vie. Son décès a été constaté par un médecin du Smur. Son corps a été laissé à la disposition des forces de l'ordre. On ignore pour le moment les possibles raisons de sa chute dans le bassin.