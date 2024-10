Lisors. L'Abbaye de Mortemer et son histoire atypique 

Dans la forêt, entre Lyons et Lisors, se cache la première Abbaye de Normandie construite à la demande d'Henri 1er, roi d'Angleterre et duc de la région. Aujourd'hui c'est un espace privé qu'Hélène Caffin et son mari présentent au public : "C'est un lieu chargé d'histoire", témoigne la jeune femme. En effet depuis 1134, l'édifice religieux a traversé les époques, qui ont laissé des traces au sein même de la propriété.

Initiative d'Henri 1er

L'édifice a été commandé par Henri 1er, duc de Normandie mais aussi dernier fils de Guillaume le Conquérant. Figure emblématique de la région, il lance la construction de l'Abbaye de Mortemer pour répondre à la demande des moines bénédictins. Le duc de Normandie accepte cette requête, étant pratiquant. Il est d'ailleurs appelé "Beauclerc" en référence à l'éducation stricte et religieuse que lui ont donnée ses parents. Henri 1er n'a pas vu la fin des travaux. Décédé avant que l'édifice soit achevé, il a laissé la main à sa fille, Mathilde d'Angleterre. Elle a dirigé la fin des travaux de l'enceinte, elle qui était aussi une fervente admiratrice des lieux de culte.

La Révolution

En 1790, les quatre derniers moines sont pourchassés et massacrés dans le cellier pendant la Révolution. L'abbaye change complètement d'apparence car, selon la propriétaire, "l'église s'était effondrée à cause des pillages", comme le montrent des documents de l'époque. Plus tard, les pierres de l'Abbaye de Mortemer sont retrouvées dans plusieurs églises des alentours. L'édifice religieux cesse officiellement en 1791, il reprend vie au terme de plusieurs ventes, pour devenir le site que l'on connaît aujourd'hui.