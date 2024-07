Festival Beauregard. Quelle météo est prévue pour les cinq jours ?

C'est le grand retour du Festival Beauregard avec une édition 2024 du 3 au 7 juillet ! Un programme exceptionnel est prévu durant cette période, avec des artistes tels que Zara Larsson, David Guetta, BigFlo et Oli, etc. Pour que la fête soit parfaite, il faudrait que le beau temps soit de la partie, mais Météo France n'est pas vraiment de cet avis…

Mercredi pour le jour d'ouverture, le ciel sera très nuageux, avec quelques rafales, et les températures iront de 14°C à 18°C maximum. Prévoyez un pull, mais léger, car l'ambiance, le chant et la danse vont vous réchauffer !

Jeudi, premier jour de soleil, avec quelques épisodes où perceront les nuages. Le vent se déchaînera toujours de temps à autre, et les températures oscilleront entre 18°C et 19°C dans l'après-midi et la soirée.

Troisième jour, le vendredi : soleil et nuages selon Météo France, avec un vent semblable aux jours précédents. Côté mercure, il grimpera jusqu'à 21°C, ce sera la température la plus élevée du festival !

Le samedi, prévoir un vêtement de pluie… averse prévue toute la journée. Il pleuvra l'après-midi et dans la soirée, mais la température restera douce : 18°C à 20°C.

Enfin le dernier jour, dimanche, encore quelques averses, très faible vent, et des températures semblables à celles de la veille.