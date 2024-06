Alençon. Les trafiquants de drogue de la Perseigne devant le tribunal

Entre 2022 et 2023, un vaste trafic de drogue s'est produit dans le quartier de Perseigne à Alençon. Le procès des 16 personnes impliquées se déroulait depuis lundi 24 juin au tribunal correctionnel d'Alençon pour "trafic de drogue et détention d'arme". Jeudi 27 juin, le verdict a été rendu. Deux personnes ont été relaxées, et les autres ont pour certains été condamnés à de la prison.

Des peines variables selon les responsabilités de chacun

L'homme à la tête du trafic écope de la peine la plus lourde, soit "3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis probatoire pendant deux ans et 10 000 euros d'amende dont 5 000 avec sursis", détaille le parquet. Il a déjà effectué un an d'incarcération depuis son interpellation en 2023. En ce qui concerne les autres prévenus, les peines vont de 10 à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, voire la détention à domicile d'un an maximum. L'un des prévenus a également écopé d'une interdiction de territoire français pendant 5 ans. Des amendes s'élevant jusqu'à 2 000 euros, avec ou sans sursis, ont également été distribuées. Les sommes d'argent et les autres saisies ont aussi été confisquées par le tribunal, et ne seront pas rendues aux prévenus.