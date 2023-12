Alençon. Trafic de drogue : un jeune en situation irrégulière interpellé

Un jeune Lybien âgé de 22 ans, en situation irrégulière, a été interpellé en possession de 270 grammes de cocaïne, durant la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 décembre, dans le quartier de Perseigne à Alençon. A la vue des forces de l'ordre, le jeune a pris la fuite, mais il a pu être rattrapé et interpellé.

Le casier judiciaire du jeune comportait déjà six mentions. Jugé en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il a été condamné à six mois de prison ferme et immédiatement incarcéré.