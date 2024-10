Barneville-Carteret. Au Gliss'Festival, du spectacle dans les airs, sur mer ou sur terre

C'est l'événement en Normandie, organisé par l'association Mauna Kea ! Le Gliss'Festival, a lieu le week-end des 13 et 14 juillet, sur la plage de Barneville-Carteret.

Sur terre, il y aura du skateboard, du BMX, du roller et même de la trottinette. Tous ces as de la glisse présenteront des figures impressionnantes. Sur mer, place au paddle race, au skimboard, au wing foil, au kitesurf ou au surf. Et les airs ne sont pas oubliés, avec des cerfs-volants géants. Le spectateur verra notamment des baleines géantes de 30m ! Seront présents aussi des sportifs internationaux, des références mondiales dans leur discipline qui viennent montrer leurs talents au public. C'est le cas pour le Japonais Takeshi Yasutoko, la légende mondiale du roller free style, ou de Léonardo Vinisius, ce prodige du skate board… qui n'a que 13 ans !

Le Gliss'Fetival est aussi l'occasion de nombreuses initiations encadrées par des professionnels, avec du skimboard, du char à voile, du catamaran, du kayak, du paddle rollers ou encore du BMX.