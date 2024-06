Le Havre. Six personnes interpellées pour des rodéos urbains réunissant jusqu'à une centaine de véhicules

C'est l'aboutissement de plusieurs semaines d'enquête après l'organisation répétée de rodéos urbains sur le parking du centre commercial de la Lézarde à Montivilliers, près du Havre. Les forces de l'ordre ont interpellé, mercredi 19 juin, six jeunes âgés de 16 à 25 ans, tous originaires de la région havraise et ayant pris part à ces rodéos, organisés régulièrement les vendredis soir à la Lézarde, près du centre hospitalier Monod au Havre. Les autorités ont également saisi six véhicules, dont quatre voitures, un quad et un scooter. Cinq des interpellés ont été déférés sur-le-champ devant le tribunal tandis que le jeune de 16 ans a fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire pour le 18 novembre.

D'après la police, ces rodéos urbains pouvaient rassembler jusqu'à une centaine de véhicules les vendredis soir, incommodant les patients de l'hôpital Monod situé à proximité. Le 13 avril dernier, toujours dans le cadre d'un rodéo urbain organisé cette fois-ci sur le parking du centre commercial Océane à Gonfreville-l'Orcher, un choc entre une moto et une voiture avaient fait deux blessés graves ; le pilote du deux-roues et un témoin.