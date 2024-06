Manche. Fête de la musique : notre sélection pour fêter la musique et l'été

La fête de la musique a lieu ce vendredi 21 juin un peu partout dans la Manche, pour fêter la musique et l'été.

De nombreux concerts sont organisés avec des scènes ouvertes à tous ceux qui souhaitent jouer d'un instrument ou pousser la chansonnette à Cherbourg, Saint-Jean-des-Champs, Carentan, Coutances.

Une ambiance guinguette est attendue à Villedieu-les-Poêles, des chants marins et celtiques à Tessy Bocage, une ambiance folk et pop anglaise à Sainte-Mère-Eglise. Elle sera rock scandinave à Carolles, tandis qu'à Saint-James, la fête de la musique est doublée d'un marché nocturne. A Saint-Vaast-la-Hougue, on fête aussi la Libération avec un bal populaire au son des musiques des années 40. Le programme à Avranches, c'est chorégraphies et, au Mont-Saint-Michel, musique de l'après-guerre à l'abbaye, mais en après-midi uniquement.

A Granville où Tendance Ouest a déjà fait la fête il y a une semaine, vendredi 14 juin, avec le Tendance Live, la fête de la musique se fait ainsi dans les bars vendredi soir mais aussi le lendemain.

A Saint-Lô, ce sera ambiance disco, avec Boney M en tête d'affiche, Chris des Gibson Brothers, Ottawan et Gwendal Marimoutou et une quarantaine de groupes et musiciens animeront les rues et bars du centre-ville. Et, Euro de foot oblige, la retransmission sur écran géant du match Pays-Bas - France à partir de 21 heures.