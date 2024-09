Putanges-le-Lac. Glissez à toute allure sur le lac de Rabodanges avec le ski nautique

Si vous avez envie de vous amuser, de faire le plein d'adrénaline et de vous rafraîchir, rendez-vous au lac de Rabodanges, à Putanges-le-Lac, pour une expérience originale : le ski nautique. Glissez sur l'eau en profitant d'un cadre charmant, entouré de verdure et de paysages boisés. Cette activité offre des sensations uniques et un plaisir garanti, à l'expert comme au néophyte. L'activité parfaite pour tester votre équilibre et votre audace. Ouverte en juillet et août, la base de loisirs nautiques propose également d'autres activités comme la bouée tractée, le paddle ou encore le canoë.

Pratique. Informations au 07 82 12 02 36. Tarifs : entre 10 et 35€.