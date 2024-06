Le Havre. Médine, Nino Gotfunk, Scars… Un concert revendicatif avant les législatives

Il avait déjà organisé un concert de lutte contre l'extrême droite en 2023, alors que le Rassemblement national avait choisi Le Havre pour organiser sa Fête de la Nation. Le collectif 1er-mai, composé de citoyens, associations, syndicats et partis politiques de gauche, organise, dimanche 23 juin, un nouvel événement, baptisé "Le Havre lutte, sous le Volcan, l'espoir".

Concerts et débats

Cette rencontre gratuite, qui se veut "revendicative, festive et citoyenne", se déroulera à l'espace Niemeyer, de 14 heures à 22 heures. Plusieurs artistes locaux se succéderont pour dire leur opposition à l'arrivée possible de l'extrême droite au pouvoir. Le rappeur Médine sera présent, tout comme plusieurs de ses proches (Oumar, Tiers, Pirate…). On y retrouvera aussi le Lillebonnais Nino Gotfunk, le rappeur DEF (Francis), le chanteur ragga/dancehall Scars mais aussi Marla Wallace, Laphilantrope, Lotfi, Titus, Without Skin…

Des débats et discussions sur les programmes des candidats locaux aux législatives ponctueront cette journée.