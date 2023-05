Le Havre. Le RN a célébré le 1er mai dans la cité Océane

Il s'agissait d'un 1er mai particulier au Havre. Les syndicats sont certes descendus dans la rue contre la réforme des retraites mais également contre la présence de Marine Le Pen. Le Rassemblement national organisait sa Fête de la Nation dans la ville d'Édouard Philippe. Et c'est Jordan Bardella, le président du RN qui a eu l'idée du Havre, sans penser à Édouard Philippe, assure-t-il, mais parce que Le Havre est une ville ouvrière et industrielle.

Ils étaient 1 500 sympathisants au Carré des Docks. Cette délocalisation est une manière de relancer sa traditionnelle fête du 1er mai autrefois consacrée à Jeanne d'Arc, désormais rebaptisée "Fête de la Nation" et tournée vers la "paix sociale".

Je ne cesserai jamais de le dire : " la politique est un acte d'amour. "



La politique telle que nous la concevons, telle que nous la vivons, procède de l'esprit et du cœur, c'est un acte de raison et d'abnégation, d'effacement de soi et du souci de l'autre. #FêteDeLaNation pic.twitter.com/6vMf3ixglV