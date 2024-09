Souvenir. La libération d'Alençon par le général Leclerc et ses hommes

Le 12 août 1944 au petit matin, sans tirer un seul coup de feu, les troupes de la 2e DB du général Leclerc ont libéré Alençon, première grande ville métropolitaine à être libérée par des troupes françaises. Le général avait alors installé son quartier général dans une maison, face au monument qui a depuis été construit près du pont de Sarthe.

Si des manifestations populaires sont organisées à l'occasion du 80e anniversaire du Débarquement, des commémorations ont aussi lieu, comme chaque 12 août, au char de la Croix de Médavy, en forêt d'Ecouves, où alliés et allemands ont combattu. Un temps de recueillement aura lieu à la nécropole des Gateys, située à l'orée de la forêt. Et bien sûr, ce sera un rassemblement mémoriel au monument dédié à Leclerc et à ses hommes.