[Photos] Flux libre. L'autoroute sans barrière de péage entre Paris et la Normandie est lancée

"C'est la plus grosse révolution sur les autoroutes depuis qu'elles existent", assure Arnaud Quémard, directeur général de Sanef, qui exploite notamment l'A13 et l'A14 entre Paris et la Normandie. Ces autoroutes vont passer en flux libre, c'est-à-dire que les barrières de péage vont disparaître. Première étape sur l'A14, à Montesson et Chambourcy, dès mercredi 19 juin. Il faudra attendre le mois de décembre pour que le flux libre soit en place aussi sur l'ensemble de l'A13. Des portiques ont été installés pour scanner les plaques d'immatriculation et calculer le montant dont devra s'acquitter l'utilisateur. Celui-ci a 72 heures après son passage pour payer. "Il pourra payer depuis son canapé sur notre site internet (sanef.com) ou aller chez son buraliste pour payer son péage", indique Arnaud Quémard.

Un nouveau centre de relation client

Pour accompagner ce changement, un nouveau centre de relation client a été inauguré à Petit-Couronne, sur la zone du Madrillet. Il emploie pour commencer 50 personnes, destinées notamment à délivrer de l'information aux utilisateurs sur ce changement de système de paiement. A terme, plus de 250 personnes doivent être employées sur ce centre et ses deux antennes de Montesson et Pont-l'Evêque, contre 120 qui géraient les barrières de péage.

"C'était important pour nous de proposer à nos collaborateurs de la filière péage un poste dans notre centre de relation client. La quasi-totalité des 120 personnes concernées ont trouvé leur place", détaille Aurélie Debauge, directrice des ressources humaines de Sanef. Un projet qui est donc créateur d'emplois, insiste le groupe.