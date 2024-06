Législatives 2024. On connaît les candidats du "Front populaire" dans le Calvados

A deux semaines des élections législatives anticipées, la liste des différents candidats dans le Calvados se précise. Après les annonces de certains élus de droite comme Joel Bruneau, c'est au tour de la gauche de dévoiler certains noms sous l'étiquette du "Front populaire".

6 circonscriptions, 5 noms connus

Pour rappel, le Calvados comporte 6 circonscriptions. Le Front populaire a confirmé 5 noms. On y retrouve Arthur Delaporte, député sortant sur la 2e circonscription (Caen est). Mais également Pierre Mouraret sur la 4e (Ouistreham et côte fleurie), Thomas Dupont Federici pour la 5e (Bessin) et Noé Gauchard dans la 6e (Vire). Il reste encore des discussions sur la 3e circonscription (Lisieux). En revanche pour la 1re (Caen ouest), c'est Emma Fourreau qui se porte candidate. Récemment, elle a obtenu un siège au Parlement européen avec La France insoumise.