Spots incontournables. Les meilleurs spots photos dans le pays d'Auge et la Côte Fleurie

On connaît Deauville pour son côté luxueux, Pont-l'Evêque pour son terroir ou encore Lisieux pour la basilique Sainte-Thérèse. Et pourtant, d'autres lieux sensationnels valent le détour dans le pays d'Auge ou sur la Côte Fleurie.

Port, château, nature

Pour remplir votre boîte à souvenirs, ne manquez pas de faire un détour par Honfleur et son Vieux-Bassin. La pause photo se veut obligatoire avec ses maisons étroites qui se reflètent dans l'eau du port. Un peu plus dans les terres, sortez l'appareil photo à Ouilly-le-Vicomte, petit village à 10 minutes de Lisieux. Le château de Boutement est en lice pour devenir Monument préféré des Français. Vous pourrez jouer les stars devant les sublimes jardins. Enfin, prenez la route vers Beaumont-en-Auge. En plus des maisons à colombage, vous aurez le droit à un panorama à 90m de haut sur la vallée de la Touques, la forêt de Saint-Gatien ou encore les stations balnéaires de Deauville et Trouville. Très souvent, des mariés viennent s'y photographier.